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حيدر السائح يبحث مع ممثلة «الصحة العالمية» المشاريع المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 10:34 مساء
حيدر السائح يبحث مع ممثلة «الصحة العالمية» المشاريع المشتركة
من لقاء حيدر السائح في طرابلس مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 5 مارس 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
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بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، اليوم السبت، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزبيت هوف، المشاريع المشتركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في كل المؤسسات والمرافق الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء بين السائح وهوف عُقد بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، وضم عددًا من مديري المكاتب والإدارات الفنية العاملة بالمركز، وفق بيان صادر عن المركز.

- %49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

وحسب البيان، قدم السائح شكره إلى منظمة الصحة العالمية على جهودها في الارتقاء بالعمل الصحي في ليبيا.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض انخفاضًا في عدد الاختبارات التي أُجريت يوميًّا للكشف عن فيروس «كورونا» خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3044 اختبارًا يوميًّا، بنسبة 40% مقارنة بالأسبوع السابق.

ورافق ذلك انخفاض ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة المسجلة، مشيرًا إلى أن المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المسجلة بلغ 731 حالة يوميًّا، بتراجع 49% عن الأسبوع السابق.

من لقاء حيدر السائح في طرابلس مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 5 مارس 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
من لقاء حيدر السائح في طرابلس مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 5 مارس 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
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