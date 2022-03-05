غوتيريس لـ«الدبيبة»: المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن «قلقه العميق» إزاء «الاستقطاب السياسي الحاد الحالي» في ليبيا، معتبرًا أن ذلك يحمل «مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس»، مؤكدًا أن المأزق الحالي «يتطلب حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غوتيريس مع رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات في ليبيا، وفق بيان صادر عن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك.

وقال دوغاريك إن غوتيريس شدد خلال الاتصال على «ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية».

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، الخميس، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

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غوتيريس يدعم جهود وساطة وليامز

واعتبر غوتيريس أن ما وصفه بـ«المأزق الحالي» في ليبيا يتطلب «حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدمًا»، وأكد «دعمه الكامل» لجهود الوساطة، التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.

والجمعة، أعلنت وليامز مخاطبتها مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.

وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وقالت منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الجمعة، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «سبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، للمضي قدمًا في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة؛ حفاظًا على الاستقرار والسلام في ليبيا».