Atwasat

الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 08:41 مساء
الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء
رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى الوزيرين، داعيًا إلى ضرورة التقيد بتنفيذ هذه التعليمات خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

- الدبيبة: المصرف المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها
- الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستفيدين غدا

وأرجأت وزارة الشؤون الاجتماعية صرف منحة الزوجة والأولاد لأشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021» حتى يناير الماضي، وقالت الوزيرة وفاء الكيلاني، إن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة في التمكن من إدراج أكبر عدد من حالات الولادة والوفاة وغيرها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين بالمنحة.

وفي يناير الماضي، أكد الدبيبة أن مصرف ليبيا المركزي منح الإذن لتحويل القيم المالية المخصصة لمنحة الأبناء إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لتعهدات الحكومة بمواصلة صرف منحة الأبناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟

ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟
هل يفرض الغرب «ستارة حديدية» على مسرح العلاقات الثقافية مع روسيا؟

هل يفرض الغرب «ستارة حديدية» على مسرح العلاقات الثقافية مع روسيا؟
بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا
روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا

روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا
حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
المزيد
الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء
الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء...
وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين الراغبين في التغيير عبر صناديق الاقتراع
وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين ......
عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات المتخذة» في اختيار رئيس حكومة جديد
عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات ......
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت...
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط