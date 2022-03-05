Atwasat

وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين الراغبين في التغيير عبر صناديق الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 08:06 مساء
وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين الراغبين في التغيير عبر صناديق الاقتراع
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. 1 فبراير 2021، (البعثة الأممية)
alwasat radio

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، إن المبادرة التي أطلقتها تهدف إلى «تفعيل وتثبيت التوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق».

وأكدت في تغريدة، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن المبادرة نابعة من «حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت».

وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات. وحسب مبادرة المستشارة الأممية، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وفي تغريدتها، السبت، عبرت وليامز عن أسفها لـ«الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا»، وأكدت «وقوفها في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع».

ردود الفعل المحلية على مبادرة وليامز
ورحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.

وقالت منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الجمعة، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «سبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، للمضي قدمًا في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة؛ حفاظًا على الاستقرار والسلام في ليبيا».

- وليامز: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة
- «مجلس للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
- اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز
- الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار الانتخابي
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
- 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

إلى ذلك، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى «التعامل بجدية ومسؤولية» مع مقترح وليامز، الخاص بوضع القاعدة الدستورية. وأكد خلال مشاورات مع وليامز «ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار، وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية».

تأييد الاتحاد الأوروبي وأميركا لمبادرة وليامز
وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، دعمها الوساطة التي تقودها وليامز، وتعهدت بمحاسبة مَن يهدد باستخدام العنف. وأيدت هذه الدول أيضًا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوِّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الخطف.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه مبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها وليامز، وبعثة الدعم في ليبيا، مطالبًا بـ«الامتناع عن العنف، وضبط النفس».
وضم الاتحاد صوته إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، في دعوته الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وبعد إعلان مبادرتها، قالت وليامز، الجمعة، إن حل الأزمة الليبية «ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة»، وأكدت في تغريدة، على حسابها بموقع «تويتر»، ضرورة أن «يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟

ما آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في يومه العاشر؟
هل يفرض الغرب «ستارة حديدية» على مسرح العلاقات الثقافية مع روسيا؟

هل يفرض الغرب «ستارة حديدية» على مسرح العلاقات الثقافية مع روسيا؟
بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا
روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا

روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا
حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
البعثة الأممية تعلق على إطلاق قدور والتومي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي
%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
%49 انخفاضا بمتوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
المزيد
الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء
الدبيبة يوجه بصرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأبناء...
وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين الراغبين في التغيير عبر صناديق الاقتراع
وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين ......
عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات المتخذة» في اختيار رئيس حكومة جديد
عقيلة يؤكد لسفيرة المملكة المتحدة «قانونية الإجراءات ......
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت
البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت...
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط