وليامز توضح أهداف مبادرتها.. وتؤكد: أقف في صف الملايين الراغبين في التغيير عبر صناديق الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، إن المبادرة التي أطلقتها تهدف إلى «تفعيل وتثبيت التوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق».

وأكدت في تغريدة، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن المبادرة نابعة من «حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت».

وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات. وحسب مبادرة المستشارة الأممية، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وفي تغريدتها، السبت، عبرت وليامز عن أسفها لـ«الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا»، وأكدت «وقوفها في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع».



ردود الفعل المحلية على مبادرة وليامز

ورحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.

وقالت منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الجمعة، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «سبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، للمضي قدمًا في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة؛ حفاظًا على الاستقرار والسلام في ليبيا».

- وليامز: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة

- «مجلس للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات

- اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز

- الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار الانتخابي

- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف

- 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

إلى ذلك، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى «التعامل بجدية ومسؤولية» مع مقترح وليامز، الخاص بوضع القاعدة الدستورية. وأكد خلال مشاورات مع وليامز «ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار، وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية».



تأييد الاتحاد الأوروبي وأميركا لمبادرة وليامز

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، دعمها الوساطة التي تقودها وليامز، وتعهدت بمحاسبة مَن يهدد باستخدام العنف. وأيدت هذه الدول أيضًا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوِّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الخطف.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه مبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها وليامز، وبعثة الدعم في ليبيا، مطالبًا بـ«الامتناع عن العنف، وضبط النفس».

وضم الاتحاد صوته إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، في دعوته الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وبعد إعلان مبادرتها، قالت وليامز، الجمعة، إن حل الأزمة الليبية «ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة»، وأكدت في تغريدة، على حسابها بموقع «تويتر»، ضرورة أن «يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».