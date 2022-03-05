البلدية تعلن انتهاء صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استكملت بلدية سرت أعمال صيانة المدرسة الثانوية بخليج سرت، بإشراف إدارة مشروعات البلدية.

وقال مصدر إعلامي بالبلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أعمال الصيانة في المدرسة، التي يدرس بها أكثر من 300 طالب، شملت أعمال سباكة، ومواد صحية، وتركيب نوافذ وأبواب، وصالة فناء المدرسة، نفذتها إحدى الشركات المتخصصة.

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فيما زار عميد بلدية سرت مختار المعداني، رفقة نائب صندوق الإعمار بسرت المكلف من الحكومة علي الرماش، وبحضور مختار محلة خليج سرت علي لاعميش، المدرسة بعد صيانتها.

عميد بلدية سرت مختار المعداني، خلال زيارته للمدرسة, (الإنترنت)