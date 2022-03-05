3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجنوب الليبي، أمس الجمعة، وحالة شفاء من المرض.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 9 عينات أظهرت التحاليل المعملية سلبية 6 منها، فيما تأكدت إصابة 3 حالات لرجال، موزعة على سبها ومرزق وغات، بحالة لكل منها، بينما لم يسجل الجنوب أي حالات وفاة بالمرض أمس.

وفي 25 فبراير الماضي، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتي كانت «سريعة»، مؤكدًا أن هذه الموجة مرت «من دون أضرار» كما كان في الموجة الثالثة.

- «مكافحة الأمراض» يعلن انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا

وشدد السائح، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن الكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار هذه الموجة، مضيفًا أن البعض منهم عادوا لعملهم وفكوا اعتصامهم تلبيةً لنداء المركز والجائحة، «ولكن ينتظرون الآن مكافآتهم وحقوقهم التي لم ننجح في دفعها لهم».