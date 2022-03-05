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عثمان عبدالجليل يؤدي اليمين أمام عقيلة صالح في مكتبه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 02:53 مساء
عثمان عبدالجليل يؤدي اليمين أمام عقيلة صالح في مكتبه
وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل خلال أدائه اليمين أمام عقيلة صالح، 5 مارس 2022. (المجلس)
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أدى وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل محمد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بمكتب الأخير في مدينة القبة اليوم السبت.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن عبدالجليل أدى اليمين اليوم لتعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة باشاغا في جلسة المجلس النواب الخميس الماضي.

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قبل ذلك، قال عبدالجليل إن الحكومة «ستباشر مهامها من طرابلس في أسرع وقت ممكن». وتعهد بتنفيذ «كل الإصلاحات للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، ورفع مستوى قطاع الصحة خلال فترة وجيزة».

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