باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا كلمة لأهل مصراتة، داعيًا إلى «لم شمل الليبيين وحقن الدماء ومنح الإصلاح بالحسنى فرصته».

وقال في كلمة مسجلة، بثتها صفحات بموقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» «إن التوافق يحتاج إلى تنازلات»، لكنه استدرك «الحوار ليس قرآنًا، ولا يمكن أن نمضي فيه إلى ما لا نهاية أو دون مبادئ ثورة فبراير المجيدة مثل سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي». وأوضح «شاركتكم في ثورتنا المباركة، وشاركت في مقاومة هذه المدينة، وشرفني الله بـ6 شهداء من عائلتي دفاعًا عن ليبيا وعن مصراتة».

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وأشار باشاغا إلى أنه لم يسع إلى «منصب أو غنيمة أو ربح»، وقال «أغناني الله عن كل هذا كرجل أعمال في مدينة التجارة والاقتصاد مصراتة»، وأضاف «ليبيا تعيش وضعًا حرجًا وحساسًا وبحاجة إلى تضحياتنا جميعًا بالعمل والمصالحة» وأردف «لا بُد لعدم الاستقرار أن ينتهي، والحروب أن تتوقف ومن يقوم بذلك إلا مصراتة»،

ويوم الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، إطلاق سراح وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة حافظ قدور، ووزير التعليم التقني فرج سالم.