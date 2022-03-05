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قبيل تأدية اليمين.. عثمان عبدالجليل: الحكومة ستباشر مهامها من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 01:35 مساء
قبيل تأدية اليمين.. عثمان عبدالجليل: الحكومة ستباشر مهامها من طرابلس
وزير الصحة بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبدالجليل، (صورة من فيديو)
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قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبدالجليل إنه سيؤدي اليمين أمام البرلمان، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الحكومة المكلفة من قبل المجلس «ستباشر مهامها من طرابلس في أسرع وقت ممكن».

وأضاف عبدالجليل، في كلمة بعد وصوله إلى مدينة طبرق مساء الجمعة: «نحمد الله على سلامة الوزراء الذين تعرضوا لهجوم مسلح أمس، بهدف الترهيب والاختطاف، حيث نجح المهاجمون في اختطاف بعض الوزراء والمرافقين، قبل أن يفرج عنهم بعد جهود الخيرين».

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وحمَّل عبدالجليل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية، متهمًا إياه بإصدار التعليمات للمهاجمين «من أجل إرباك حالة السلام التي تسود الوطن».

وتعهد بتنفيذ كل الإصلاحات للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، ورفع مستوى قطاع الصحة خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن الأولوية هي علاج مرضى الأورام والأمراض التي تهدد حياة المواطن؛ فضلًا عن القضاء على الفساد المالي والإداري.

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