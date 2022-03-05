دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إقلاع رحلة تنقل 117 مواطنًا ليبيًا من سلوفاكيا باتجاه طرابلس، وذلك ضمن خطة إجلاء الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التي تواجه حربًا تشنها روسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، أن الرحلة الثانية للخطوط الأفريقية أقلعت من مطار كوشيتسه بسلوفاكيا قاصدة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مشيرة إلى مشاركة كل من القائم بالأعمال بالوكالة وأعضاء اللجنة المكلفة بالسفارة الليبية في سلوفاكيا، في الإشراف على عملية الإجلاء من داخل المطار.

موعد إجلاء الدفعة الثالثة

وسيكون موعد الدفعة الثالثة للإجلاء الإثنين المقبل، حسب الوزارة، مضيفة: «نأمل من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى عضو لجنة الترحيل بالسفارة، وهي اللجنة المتواجدة في كل الفنادق الخاصة بإقامة الرعايا الليبين القادمين من أوكرانيا، وذلك لتسجيل أسمائهم من أجل ترتيب رحلة المغادرة».

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أول دفعة لترحيل الليبيين من أوكرانيا

والسبت الماضي جرى ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، وشملت 200 شخص. وقالت الوزارة وقتها: «الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة، على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية».

وكانت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

وتحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف،