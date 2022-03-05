Atwasat

دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 11:50 صباحا
دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس
ليبيون كانوا من أوكرانيا يتواجدون في مطار كوشيتسه بسلوفياكيا، قبل توجههم إلى طرابلس. (وزارة الخارجية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إقلاع رحلة تنقل 117 مواطنًا ليبيًا من سلوفاكيا باتجاه طرابلس، وذلك ضمن خطة إجلاء الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التي تواجه حربًا تشنها روسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، أن الرحلة الثانية للخطوط الأفريقية أقلعت من مطار كوشيتسه بسلوفاكيا قاصدة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مشيرة إلى مشاركة كل من القائم بالأعمال بالوكالة وأعضاء اللجنة المكلفة بالسفارة الليبية في سلوفاكيا، في الإشراف على عملية الإجلاء من داخل المطار.

موعد إجلاء الدفعة الثالثة  
وسيكون موعد الدفعة الثالثة للإجلاء الإثنين المقبل، حسب الوزارة، مضيفة: «نأمل من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى عضو لجنة الترحيل بالسفارة، وهي اللجنة المتواجدة في كل الفنادق الخاصة بإقامة الرعايا الليبين القادمين من أوكرانيا، وذلك لتسجيل أسمائهم من أجل ترتيب رحلة المغادرة».

ترحيل 200 ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا (فيديو)
إجلاء 99 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا
خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا

أول دفعة لترحيل الليبيين من أوكرانيا
والسبت الماضي جرى ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، وشملت 200 شخص. وقالت الوزارة وقتها: «الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة، على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية».

وكانت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

وتحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا

بعد حجب «فيسبوك».. «تقيّد الوصول» إلى «تويتر» في روسيا
روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا

روسيا تعلن حجب «فيسبوك» على وقع الحرب مع أوكرانيا
حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات
المنفي يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات
حرس المنشآت النفطية يدين إغلاق «صمام الريانية»
حرس المنشآت النفطية يدين إغلاق «صمام الريانية»
الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة مساء اليوم
الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة مساء اليوم
دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس
دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس
مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد «المعرقلين»؟
مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا ......
قبيل تأدية اليمين.. عثمان عبدالجليل: الحكومة ستباشر مهامها من طرابلس
قبيل تأدية اليمين.. عثمان عبدالجليل: الحكومة ستباشر مهامها ......
أبوالغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة للمرحلة الصعبة.. ويجب إجراء الانتخابات
أبوالغيط: الوضع في ليبيا ينذر بالعودة للمرحلة الصعبة.. ويجب ......
مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد «المعرقلين»؟
مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد ......
دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس
دفعة ثانية من الليبيين في أوكرانيا تتجه إلى طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط