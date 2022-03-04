الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، سبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، للمضي قدما في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة؛ حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال أجراه الدبيبة مساء اليوم الجمعة، تناول فيه الطرفان الأوضاع السياسية في ليبيا، حسب ما أوردته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

غوتيريس قلق حيال ملابسات جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

وأعرب غوتيريس، في بيان الأربعاء الماضي، عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».

وشدد الأمين العام على «أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مؤكدا ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للانتخاب، «من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم».



مبادرة وليامز للوصول إلى قاعدة دستورية

وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.