الكيلاني تبحث تطورات صرف مخصصات بدل إيجار النازحين والمهجرين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أمس، مستجدات عمل اللجنة المكلفة من الوزارة لصرف المنحة المخصصة من رئاسة الحكومة للمهجرين والنازحين.

وبحسب البيان للوزارة، اليوم الجمعة، ناقشت الكيلاني مع اللجنة المستجدات المتعلقة بالفحص والتدقيق لقوائم المهجرين والنازحين في مراحلها النهائية.

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وشددت الوزيرة على اللجنة بضرورة الاستمرار في العمل حتى أثناء العطلات الرسمية، لحين الانتهاء من الأعمال المكلفين بها وإحالة القوائم للصرف خلال الأسبوع القادم.

ولفت البيان إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على سير الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة المخصصة من رئاسة الحكومة للمهجرين والنازحين.