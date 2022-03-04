شركة مواد بناء تعالج الحفر في شوارع طبرق بـ«الأسفلت البارد»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أغلقت، مساء اليوم الجمعة، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مواد البناء والمواد الصحية، عددا من الحفر بمادة الأسفلت البارد بحضور مكتب المشروعات بالبلدية.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، إلى «بوابة الوسط»، إن الشركة نفذت هذا العمل وهو ترميم للحفر، كتجربة مجانية، وفي حال نجاح التجربة سيجرى استخدام هذه المادة في إصلاح كل الحفر بشوارع المدينة.

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وأضاف فؤاد مادة الأسفلت البارد المستخدمة يمكن تسويتها، والمرور عليها بالسيارات مباشرة وتدوم لعدة سنوات.

وتسببت غزارة الأمطار هذا العام في تصدع كثير من الطرق وسط المدينة، ما دعا البلدية ومكتب المشروعات لاستدعاء الشركة والتنسيق معها لحل المشكلة.

شركة مواد بناء تعالج الحفر في شوارع طبرق بـ«الأسفلت البارد», (الإنترنت)