Atwasat

«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 05:11 مساء
«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة.

وقال المركز في نشرة الصيد اليوم الجمعة، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على الساحل الممتد من الزاوية إلى مصراتة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الغد .

رياح جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل مصراتة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر، ويكون البحر هادئا إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر، على الساحل الممتد من راس اجدير، إلى الزاوية وبعض المناطق الساحلية الممتدة ما بين مصراتة وسرت، وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل طبرق ويوم الغد على ساحل الخليج مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

رياح جنوبية شرقية، إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل يوم الغد إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، والبحر خفيف الموج، وتصل حرارة سطح البحر إلى ما يتراوح بين 14 و16 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر× التعاون» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر× التعاون» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى ما دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ 2020
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا
الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا

عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على...
إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق
إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق
تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجنوب الليبي و3 وفيات
تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجنوب الليبي و3 وفيات
«الأعلى للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
«الأعلى للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب ...
«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في زليتن
بالصور: إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي في ......
اعتداء على أنابيب نفط وغاز خام بشركة سرت وخسارة أكثر من 1600 برميل يوميا
اعتداء على أنابيب نفط وغاز خام بشركة سرت وخسارة أكثر من 1600......
«حكومة باشاغا» تعلن إطلاق وزيري الخارجية والتعليم التقني
«حكومة باشاغا» تعلن إطلاق وزيري الخارجية والتعليم التقني...
«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي
«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي...
«الأعلى للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
«الأعلى للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط