«الأرصاد»: بحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة.

وقال المركز في نشرة الصيد اليوم الجمعة، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على الساحل الممتد من الزاوية إلى مصراتة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الغد .

رياح جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل مصراتة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر، ويكون البحر هادئا إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر، على الساحل الممتد من راس اجدير، إلى الزاوية وبعض المناطق الساحلية الممتدة ما بين مصراتة وسرت، وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل طبرق ويوم الغد على ساحل الخليج مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

رياح جنوبية شرقية، إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل يوم الغد إلى 20 عقدة على ساحل بنغازي.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، والبحر خفيف الموج، وتصل حرارة سطح البحر إلى ما يتراوح بين 14 و16 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.