موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تواجه آخر طائرة تمتلكها الدولة الليبية من طراز «أنتونوف أن 124» خطر التدمير حيث تجرى صيانة الطائرة في أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي متواصل منذ أكثر من أسبوع.

وتوقفت الطائرة عن العمل منذ العام 2011، وفي أعقاب التوتر الأمني بعد سقوط نظام معمر القذافي جرى إرسالها إلى أوكرانيا للصيانة لكنها تضررت كثيرًا بسبب توقفها في المطار، وفق ما أفاد موقع «أفريكا إنتلجنس» الفرنسي.

وتعد «أنتونوف - 124» ثاني أكبر طائرة شحن في العالم اشترتها ليبيا العام 2002 و ضمتها للشركة الليبية للشحن الجوي، علمًا أن ليبيا كانت أول دولة أجنبية تشتري وتستعمل هذه الطائرة بعد أوكرانيا مكان وجود المصنع، وروسيا مالكة الشركة.

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ودمرت شظايا العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، أكبر طائرة شحن في العالم من طراز «أنتونوف - أن 225»، حسب ما أكد مسؤولون أوكرانيون. وكشفت السلطات الأوكرانية، الإثنين، أن الطائرة العملاقة، المسماة «مريا» أو «الحلم» باللغة الأوكرانية، كانت متوقفة في مطار بالقرب من العاصمة كييف، عندما تعرضت لهجوم روسي، مضيفة أنها ستعيد بناءها.

وتلك الطائرة فريدة من نوعها في العالم، إذ يبلغ طولها 84 مترًا ويمكنها نقل ما يصل إلى حوالي 250 طنًا من البضائع بسرعة تصل إلى 850 كيلومترًا في الساعة.

طائرة من طراز «أنتونوف أن 124» المملوكة للدولة الليبية تهبط في مطار مانشيستر. (الإنترنت)

طائرة من طراز «أنتونوف أن 124» المملوكة للدولة الليبية تحلق في أجواء مدينة مانشيستر البريطانية. (الإنترنت)

طائرة من طراز «أنتونوف أن 124» المملوكة للدولة الليبية تهبط في مطار مانشيستر. (الإنترنت)