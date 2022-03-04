إلقاء قنبلة يدوية على منزل بالبريقة.. والمتهم في قبضة الأمن

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ألقى أعضاء وحدة التحريات بمديرية أمن الهلال النفطي القبض على متهم بإلقاء قنبلة يدوية على منزل مواطن في منطقة البريقة الجديدة الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب مدينة أجدابيا.

وورد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بإلقاء قنبلة يدوية على منزله في منطقة البريقة الجديدة في ساعة متأخرة من الليل؛ ما أدى إلى انفجار وتلفيات في المنزل، الذي كان خاليا من سكانه، وفق تصريح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الهلال النفطي، النقيب عمر اشويقي، اليوم الجمعة، إلى «بوابة الوسط».



وتمكنت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بالمديرية من القبض على المتهم ونقله إلى القسم وذلك بعد عملية البحث والتحري وجمع المعلومات عنه. واعتراف المتهم خلال التحقيقات بما نسب إليه من تهم وتبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة رأس اعبيدة التابع لمديرية أمن بنغازي في عدة قضايا.

وأوضح اشويقي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

آثار دمار بادية على منزل انفجرت فيه قنبلة يدوية في البريقة، 4 مارس 2022. (بوابة الوسط)

آثار دمار بادية على منزل انفجرت فيه قنبلة يدوية في البريقة، 4 مارس 2022. (بوابة الوسط)

آثار دمار بادية على منزل انفجرت فيه قنبلة يدوية في البريقة، 4 مارس 2022. (بوابة الوسط)

آثار دمار بادية على منزل انفجرت فيه قنبلة يدوية في البريقة، 4 مارس 2022. (بوابة الوسط)

آثار دمار بادية على منزل انفجرت فيه قنبلة يدوية في البريقة، 4 مارس 2022. (بوابة الوسط)