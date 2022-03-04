وليامز: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إن حل الأزمة الليبية «ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة».

وأكدت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» ضرورة أن «يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها».

شددت المستشارة الأممية على «الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف».

لجنة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية

وجاءت تغريدة وليامز بعد إعلانها في وقت سابق اليوم، مخاطبتها مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.

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وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وحددت المستشارة الأممية الثامن من مارس موعدًا أخيرًا لرد المجلسين على المقترح، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأمس الخميس، أدت الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، فيما لا يزال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

وشاركت وليامز البيان الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريس، حول الوضع في ليبيا، والذي أعرب فيه عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».