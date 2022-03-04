«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، غدًا السبت، على غالب المناطق خاصة الشمال والوسط.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من مساء يوم الغد.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، غدًا، ثم تنخفض يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وبين 23 و25 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا يوم الأحد.