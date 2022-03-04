Atwasat

«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 11:49 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، غدًا السبت، على غالب المناطق خاصة الشمال والوسط.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من مساء يوم الغد.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، غدًا، ثم تنخفض يوم الأحد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وبين 23 و25 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا يوم الأحد. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية .
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالب المناطق ثم تنخفض يوم الأحد. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

ما أحدث تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم

أوكرانيا تطلب تأجيل مواجهة إسكتلندا في تصفيات كأس العالم
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)

33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا

عقيلة: حكومة باشاغا نالت ثقة 97 نائبا
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريدة «الوسط»: احتمالات مفتوحة أمام صراع «حكومتين» على السلطة
جريدة «الوسط»: احتمالات مفتوحة أمام صراع «حكومتين» على السلطة
خطة من 4 خطوات لإصلاح قطاع الأمن الليبي
خطة من 4 خطوات لإصلاح قطاع الأمن الليبي
باشاغا يخاطب الجهات الحكومية.. ويصدر تعليمات بفتح المجال الجوي
باشاغا يخاطب الجهات الحكومية.. ويصدر تعليمات بفتح المجال الجوي
شبكة «الرائد» تدين تعرض موظفيها ومقرها في طرابلس لـ«تهديدات»
شبكة «الرائد» تدين تعرض موظفيها ومقرها في طرابلس لـ«تهديدات»
وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
إلقاء قنبلة يدوية على منزل بالبريقة.. والمتهم في قبضة الأمن
إلقاء قنبلة يدوية على منزل بالبريقة.. والمتهم في قبضة الأمن...
وليامز: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة
وليامز: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل......
«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق
«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق...
وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع ......
شبكة «الرائد» تدين تعرض موظفيها ومقرها في طرابلس لـ«تهديدات»
شبكة «الرائد» تدين تعرض موظفيها ومقرها في طرابلس لـ«تهديدات»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط