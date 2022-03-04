«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، غدًا السبت، على غالب المناطق خاصة الشمال والوسط.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من مساء يوم الغد.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، غدًا، ثم تنخفض يوم الأحد.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وبين 23 و25 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا يوم الأحد.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية .
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالب المناطق ثم تنخفض يوم الأحد.
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