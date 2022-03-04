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باشاغا يخاطب الجهات الحكومية.. ويصدر تعليمات بفتح المجال الجوي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 11:12 صباحا
باشاغا يخاطب الجهات الحكومية.. ويصدر تعليمات بفتح المجال الجوي
باشاغا متحدثا أمام مجلس النواب خلال أداء اليومين القانونية، الخميس 3 مارس 2022. (بث مباشر)
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خاطب رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن «حكومة الوحدة الوطنية» التي «انتهت ولايتها»، ووجه تعليمات بفتح المجال الجوي الليبي لحركة الطيران المدني اعتبارا من تاريخه.

ووجه باشاغا خطابه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني.

واستند باشاغا في كتابه إلى قرار مجلس النواب الصادر يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 والقاضي بمنح الثقة لـ«الحكومة الليبية» وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسة الخميس 3 مارس.

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باشاغا يخاطب جهات أمنية
وفي وقت سابق، وجه باشاغا خطابات مماثلة إلى «مدير مديرية أمن طرابلس، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الإدارة العامة للعمليات الأمنية، الإدارة العامة للدعم المركزي، الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، قوة العمليات الخاصة».

وأدت الحكومة الجديدة، الخميس، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ووعد رئيسها فتحي باشاغا بالعمل «بعزيمة» من أجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية.

في المقابل، لا يزال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

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