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«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 02:00 صباحا
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
أحد المتورطين في السطو على أموال سرت خلال اعتراف مصور بثه جهاز الأمن الداخلي عبر صفحته على فيسبوك. الخميس 3 مارس 2022 (لقطة مثبتة من الشاشة)
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أعلن جهاز الأمن الداخلي، الخميس، القبض على متورط آخر في عملية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي أثناء تحويلها إلى فرعه بسرت، وهي القضية التي هزت الرأي العام خلال عام 2013.

ونشر الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، تسجيل مصورًا للمتهم الذي يدعى «أ.ع.ح.أ»، وهو يعترف بالاشتراك في الجريمة رفقة آخرين، مشيرًا إلى أن المتهم «أكد الأقوال التي أدلى بها المتهم الذي جرى ضبطه نهاية فبراير الماضي».

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وعادت قضية الاستيلاء على أموال المصرف المركزي في مدينة سرت عام 2013 إلى الواجهة مجددًا، بعد فيلم وثائقي بثته قناة «الجزيرة» القطرية، يوم 4 فبراير الجاري، بعنوان «أموال سرت»، ضمن تحقيقات برنامج «المسافة صفر»، والذي كشف بوثائق وشهادات عن معلومات بشأن أكبر عملية سطو على البنك المركزي الليبي.

وكشف الفيلم عن الاستيلاء على شحنة أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو، وهي الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت في أكتوبر 2013.

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