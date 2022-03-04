باشاغا يطلب من الأجهزة الأمنية عدم الاعتداد بتعليمات حكومة «الوحدة» والاستعداد لتأمين العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

خاطب رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، مساء اليوم الخميس، الأجهزة والإدارات الأمنية بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية التي «انتهت ولايتها».

ووجه باشاغا كتابه إلى كل من «مدير مديرية أمن طرابلس، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الإدارة العامة للعمليات الأمنية، الإدارة العامة للدعم المركزي، الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، قوة العمليات الخاصة».

كما طلب من هذه الجهات الأمنية «القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين».

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واستند باشاغا في كتابه إلى قرار مجلس النواب الصادر يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 والقاضي بمنح الثقة للحكومة الليبية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسة اليوم الخميس 3 مارس.

وأدت حكومة الجديدة، في وقت سابق الخميس، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ووعد رئيسها فتحي باشاغا بالعمل «بعزيمة» من أجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية.

في المقابل، لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

خطاب باشاغا (الإنترنت)