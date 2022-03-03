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بلدية طبرق تتفق مع الجهات الأمنية على متابعة الأسواق استعدادا لشهر رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 03 مارس 2022, 10:23 مساء
بلدية طبرق تتفق مع الجهات الأمنية على متابعة الأسواق استعدادا لشهر رمضان
اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي. (الإنترنت)
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عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الخميس، اجتماعا مع جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي لمناقشة عدد من الخطوات الأمنية ومتابعة الأسواق استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خلص إلى اتخاذ جملة من الخطوات تقضي بمتابعة المجازر وفحص اللحوم والتأكد من الأختام والذبح في السلخانة العامة ومصادرة أي لحوم غير مطابقة للمواصفات وإغلاق المحال المخالفة.

وأضاف فؤاد أن المجتمعين أكدوا كذلك على متابعة الباعة المتجولين ومنع عرض المواد الغذائية والخضروات على الطرقات ومتابعة مادة الدقيق في الشركات الخاصة ومحال بيع الجملة وفحص الفواتير والتأكد من أسعار الشراء والبيع للسلع.

وذكر مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق أن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ الخطوات المتفق عليها مع جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي على أرض الواقع قبل وأثناء وبعد شهر رمضان المبارك.

وحضر الاجتماع عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم أمصادف.

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي. (الإنترنت)
اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي. (الإنترنت)
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