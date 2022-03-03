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محتجون في طبرق يطالبون ببقاء «حكومة الوحدة» وينتقدون مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 10:07 مساء
محتجون في طبرق يطالبون ببقاء «حكومة الوحدة» وينتقدون مجلسي النواب والدولة
محتجون في طبرق يلقون بيانا بشأن تشكيل حكومة جديدة (لقطة من الشاشة)
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أعرب محتجون في ميدان الشهداء بطبرق، الخميس، عن رفضهم تغيير السلطة التنفيذية، مطالبين ببقاء حكومة الوحدة الوطنية إلى حين إتمام الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل.

وتلا أحدهم بيانا باسم المجموعة، التي عرفها بأنهم محتجون في ميدان شهداء طبرق، انتقد فيه مجلسي النواب والدولة، بقوله: «نرفض وبشدة محاولات مجلس النواب ومجلس الدولة تمديد بقائهما في السلطة مدة 14 شهرا دون وضوح المشهد السياسي الليبي في المرحلة المقبلة».

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وشدد البيان على أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الطريق الوحيد لخروج الليبيين من هذا الوضع الحرج»، لافتا إلى الوضع المتردي للمسار السياسي في البلاد، و«محاولات بعض الأجسام السياسية المنتهية صلاحيتها تنفيذ بقائها في السلطة ونسف العملية الانتخابية برمتها بغرض إفشال أي مشروع انتخابي ناجح».

وأدت حكومة الجديدة، في وقت سابق الخميس، اليمن القانونية أمام مجلس النواب، فيما وعد رئيسها فتحي باشاغا بالعمل «بعزيمة» من أجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية.

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