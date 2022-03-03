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المنفي: نؤيد إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 09:16 مساء
المنفي: نؤيد إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: المجلس)
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، تأييده «إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه».

وأشاد المنفي عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر»، بالمبادرة التي أطلقتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، المتمثلة في دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات.

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وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه من الضروري «مشاركة جميع المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي دون استثناء لضمان التوافق والنجاح على دعم المخرجات بما يحقق تطلعات الليبيين في الانتخابات والاستقرار».

قبل ذلك، طالب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم مبادرة وليامز والمشاركة بشكل بناء في الحوار الذي دعته إليه المستشارة الأممية، «من أجل الحفاظ على السلام والوحدة». 

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