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خلال لقائه نورلاند.. الحبري يؤكد التزامه باستكمال توحيد إدارة «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 08:50 مساء
خلال لقائه نورلاند.. الحبري يؤكد التزامه باستكمال توحيد إدارة «المركزي»
نورلاند والكبير يتصافحان خلال لقائهما في تونس. (السفارة الأميركية في ليبيا)
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نقلت السفارة الأميركية عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، الخميس، تأكيده الالتزام «باستكمال إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي دون تأخير».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحبري وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء، في تونس العاصمة.

وأثنى نورلاند، وفق تغريدة للسفارة الأميركية، عبر حسابها على «تويتر»، على «جهود الحبري في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أجل توحيد مصرف ليبيا المركزي»، مشيدا كذلك بدعمه «وحدة ليبيا المالية والاقتصادية، مما يسهم في الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين».

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ويوم الإثنين 28 فبراير، اجتمع نورلاند ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، واتفقا على «أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» مساء الإثنين.

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