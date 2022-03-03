نورلاند يتفق مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية على أهمية عدم التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية على عدم تصعيد التوترات، خاصة مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.

وذكرت السفارة الأميركية، عبر حسابها على «تويتر»، أن السفير نورلاند التقى في تونس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وأضافت أن نورلاند شدد على «أهمية الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة في العملية السياسية الليبية الجارية».

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ونقلت السفارة عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة مشاركتهم هذا الرأي، وتأكيدهم أيضًا أهمية «الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن».

يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعدما وافق مجلس النواب على الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بينما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، قبل إجراء الانتخابات.

وأمس الأربعاء أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، «الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.