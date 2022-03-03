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في العدد 328: ليبيا بين «حكومتين».. وأزمة أسعار مفتعلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 08:01 مساء
في العدد 328: ليبيا بين «حكومتين».. وأزمة أسعار مفتعلة
غلاف العدد 328 من جريدة «الوسط». (الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 328 من جريدة «الوسط»، وفي الصفحة الأولى قصة رئيسية جاءت تحت عنوان عريض يقول «احتمالات مفتوحة أمام صراع حكومتين على السلطة».

وضمت الصفحة الثالثة موضوعين؛ أولهما؛ بعنوان كبير يقول «شبح الحكومتين يطارد الليبيين». وجاء الموضوع الثاني بعنوان: «هزات ارتدادية» على ليبيا بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

للاطلاع على العدد 328 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

حرب في أوكرانيا وغلاء في ليبيا
أما الصفحة الرابعة فقد تصدرها تقرير محلي دولي يرصد أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز في ليبيا، وجاء بعنوان « بعد ارتفاع أسعار الدقيق.. حرب في أوكرانيا وغلاء في ليبيا».

وتصدرت مسألة إجلاء الليبيين العالقين في أوكرانيا الصفحة الخامسة بتقرير موسع جاء بعنوان «السفارة: الشرطة الأوكرانية تؤخر خروج الليبيين وتعطي الأفضلية لمواطنيها». وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرا يرصد تطورات وباء كورونا في ليبيا وجاء بعنوان «انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا».

ومن الشؤون المحلية إلى الشأن العربي والدولي، ونطالع في الصفحة السادسة تقريرا رئيسيا يرصد تطورات الحرب على أوكرانيا، وجاء بعنوان «معركة الزحف باتجاه كييف تمهد لحرب مدن.. وقيصر موسكو يفرض شروطه لوقف الهجوم العسكري». ويتصدر الصفحة السابعة موضوع مجمع بعنوان «دول المغرب العربي والشرق الأوسط تنظم رحلات لإجلاء مواطنيها».

وإلى الاقتصاد، إذ نطالع في الصفحة الثامنة موضوعات عدة منها تقرير رئيسي، يرصد أسباب عدم استفادة ليبيا من الحرب الروسية في أوكرانيا بتصدير الغاز الليبي إلى أوروبا، وجاء بعنوان «خلافات عون وصنع الله تعرقل زيادة إمدادات الغاز الليبي لأوروبا». أما في الصفحة التاسعة فنقرأ موضوعا بعنوان «الهجوم الروسي يربك الاقتصاد العالمي».

مبادرة القروض السكنية
ومن الاقتصاد العالمي إلى أخبار ومشاكل البلديات الليبية، ونقرأ في الصفحة الثانية عشرة، تقريرا يرصد بدء تنفيذ مبادرة القروض السكنية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للحصول على سكن، وجاء بعنوان «انطلاق منح وثيقة عدم امتلاك سكن في أجدابيا»، فيما نرصد في المقابل شكاوى من تأخير تسليمها في مدينة بني وليد.

وإلى الثقافة والفن ونطالع في صدر صفحتها متابعة لفعاليات أسبوع الإبداع الليبي الذي انطلق الأربعاء في نسخته الرابعة، وجاءت تحت عنوان «أسبوع الإبداع يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية». وأيضا نقرأ في الصفحة ذاتها أخبار عدد من الفنانين، وموضوعا يرصد العقوبات الفنية والحصار الموسيقي الذي فرضه الغرب على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

محو روسيا من خارطة الرياضة
وإلى الرياضة ونطالع في صدر الصفحة الرابعة عشرة، تغطية موسعة لمشاركات الفرق الليبية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت بعنوان «فوز وتعادل ممثلي الكرة الليبية في الكونفدرالية الأفريقية».

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وتحت عنوان «الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العالمية»، يتصدر تقرير موسع الصفحة الخامسة عشرة، ويرصد تفاصيل العقوبات الرياضية التي جرى توقيعها على الفرق والاتحادات الرياضية الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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