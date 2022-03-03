السفارة الليبية في سلوفاكيا: 165 مواطنا في طريقهم إلى طرابلس عائدون من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت السفارة الليبية في سلوفاكيا، أن 165 من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا في طريقهم إلى طرابلس على متن الرحلة رقم (8U222) التي أقلعت عند الساعة (16:09) عصر اليوم الخميس، من مطار كوشيتسه في سلوفاكيا إلى مطار معيتيقة.

وأخطرت غرفة عمليات السفارة في بيان صحفي جميع الرعايا الليبيين الراغبين في العودة بأن هنالك رحلتين إضافيتين إلى طرابلس «الأولى يوم الغد الجمعة، والثانية بعد غد السبت، آملة من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا تسجيل أسمائهم لدى عضو اللجنة المشرفة المتواجد في الفندق أو الاتصال على أرقام أعضاء اللجنة المذكورين.

وأوضحت السفارة الليبية في سلوفاكيا أن رقم الرحلة من مطار كوشيتسه الدولي هو (8U 222) وموعد إقلاعها سيكون عند الساعة 12 ظهرا، مشددة على ضرورة التواجد في المطار عند الساعة 8:00 صباحا، مؤكدة على الجميع أخذ العلم بذلك.

المنقوش تشرف على وصول أول طائرة إجلاء للرعايا الليبيين في أوكرانيا

وأمس الأربعاء، وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى سلوفاكيا، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين الذين غادروا أوكرانيا، وذلك عبر السفارة هناك.

- المنقوش في سلوفاكيا لمتابعة إجلاء الليبيين من أوكرانيا

- اجتماع حكومي يناقش آلية إجلاء الجالية الليبية من أوكرانيا

- السفير الليبي يوجه نداء لليبيين العالقين في العاصمة الأوكرانية

- ترحيل 200 ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا (فيديو)

وقالت وزارة الخارجية إن المنقوش وجهت المسؤولين بالسفارة الليبية في سلوفاكيا بحل المعوقات والصعوبات أمام لجنة الترحيل، مطمئنة أفراد الجالية الليبية أن السفارة ستوفر لهم كل الإمكانات لإعادتهم إلى الوطن بسلام.

وأكدت الوزارة أن المنقوش ستشرف على وصول أول طائرة إجلاء، وعلى متنها نحو 170 مواطنا، على أن تتوالى الدفعات الأخرى تباعا.

لجنة حكومية لمتابعة عودة الرعايا الليبيين من أوكرانيا

وشكلت حكومة الوحدة الوطنية مطلع الأسبوع الجاري لجنة لمتابعة عودة الجالية الليبية في أوكرانيا؛ تزامنًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وتتولى تحديد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف.

وقبل ذلك، خصصت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا أماكن لتجمع المقيمين هناك من أجل بدء عملية الترحيل، مشيرة إلى أن الموجودين في مدن أوكرانيا الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية، وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.

الليبيون العائدون إلى طرابلس عبر مطار كوشيتسه في سلوفاكيا، الخميس 3 مارس 2022. (الخطوط الأفريقية)

الليبيون العائدون إلى طرابلس عبر مطار كوشيتسه في سلوفاكيا، الخميس 3 مارس 2022. (الخطوط الأفريقية)

الليبيون العائدون إلى طرابلس عبر مطار كوشيتسه في سلوفاكيا، الخميس 3 مارس 2022. (الخطوط الأفريقية)

الليبيون العائدون إلى طرابلس عبر مطار كوشيتسه في سلوفاكيا، الخميس 3 مارس 2022. (الخطوط الأفريقية)