Atwasat

الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (26 فبراير - 3 مارس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 06:15 مساء
الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (26 فبراير - 3 مارس 2022)
الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية. (الإنترنت)
alwasat radio

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية والموازية في التعاملات الأسبوعية.

وارتفع متوسط سعر الدولار بفارق قرشين اثنين إلى 4.62 دينار من 4.60 دينار السبت، وفق بيانات المصرف المركزي. وهبط  الاسترليني قرشًا واحدًا مسجلًا 6.17 دينار مقابل 6.18 دينار السبت، في حين تراجع اليورو 5 قروش إلى 5.13 دينار مقابل 5.18 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، فلم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والدينار التونسي اللذين سجلا 1.25 دينار و1.58 دينار على الترتيب، وصعد الريال السعودي قرشًا واحدًا إلى 1.23 دينار من 1.22 دينار أمس.وخسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلًا 0.32 دينار من 0.33 دينار أمس، وارتفعض اليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار مقابل 0.72 دينار.

العملات الدولية في السوق الموازية
في السوق الموازية، ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار الليبي ، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات السبت. وسجل الدولار 4.95 دينار مقابل 4.92 دينار يوم السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحافظ سعر اليورو على مستوى 5.44 دينار،

وبالمثل الاسترليني الذي سجل 6.54 دينار وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.36 دينار، والدينار التونسي على 1.65 دينار.  وعلى صعيد المعادن النفيسة، صعد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 222 دينارًا من 216 دينارًا السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × الصداقة» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × الصداقة» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز
رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»

رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل

حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير
المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير
أمام مجلس النوب.. باشاغا يعد بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم الانتخابات
أمام مجلس النوب.. باشاغا يعد بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم ...
«خارج الخدمة».. استقالات جماعية في مركز العزل بسرت
«خارج الخدمة».. استقالات جماعية في مركز العزل بسرت
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو مهما كانت التحديات
الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
المزيد
سفير الاتحاد الأوروبي: دعم كامل لموقف وليامز المتمسك بالانتخابات
سفير الاتحاد الأوروبي: دعم كامل لموقف وليامز المتمسك ......
مؤسسة النفط: الإنتاج مستمر.. وصعوبات جوية وراء توقف التصدير
مؤسسة النفط: الإنتاج مستمر.. وصعوبات جوية وراء توقف التصدير...
الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (26 فبراير - 3 مارس 2022)
الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية ......
الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو مهما كانت التحديات
الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية ......
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط