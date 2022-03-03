الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (26 فبراير - 3 مارس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية والموازية في التعاملات الأسبوعية.

وارتفع متوسط سعر الدولار بفارق قرشين اثنين إلى 4.62 دينار من 4.60 دينار السبت، وفق بيانات المصرف المركزي. وهبط الاسترليني قرشًا واحدًا مسجلًا 6.17 دينار مقابل 6.18 دينار السبت، في حين تراجع اليورو 5 قروش إلى 5.13 دينار مقابل 5.18 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، فلم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والدينار التونسي اللذين سجلا 1.25 دينار و1.58 دينار على الترتيب، وصعد الريال السعودي قرشًا واحدًا إلى 1.23 دينار من 1.22 دينار أمس.وخسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلًا 0.32 دينار من 0.33 دينار أمس، وارتفعض اليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار مقابل 0.72 دينار.

العملات الدولية في السوق الموازية

في السوق الموازية، ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار الليبي ، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات السبت. وسجل الدولار 4.95 دينار مقابل 4.92 دينار يوم السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحافظ سعر اليورو على مستوى 5.44 دينار،

وبالمثل الاسترليني الذي سجل 6.54 دينار وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.36 دينار، والدينار التونسي على 1.65 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، صعد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 222 دينارًا من 216 دينارًا السبت.