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«خارج الخدمة».. استقالات جماعية في مركز العزل بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 03 مارس 2022, 05:02 مساء
«خارج الخدمة».. استقالات جماعية في مركز العزل بسرت
عناصر طبية في مركز عزل سرت, (الإنترنت)
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قدم رئيس مركز العزل بسرت، الدكتور عبد الله الأحول، والأطباء وعناصر التمريض العاملون بمركز العزل بسرت استقالاتهم الجماعية، واعتذارهم عن عدم مواصلة العمل الطبي الإنساني بمركز العزل بسرت اعتبارًا من اليوم، وإقفال المركز عن استقبال أي حالة «كورونا».

وأرجع الأحول لـ«بوابة الوسط» الاستقالة الجماعية إلى «تأخر صرف المرتبات والمكافآت منذ أكثر من عام للعاملين بمركز العزل بسرت»، لافتًا إلى أن «معظم الطاقم الطبي يعولون عائلات وأسرًا وأطفالًا وليس لديهم دخل مادي آخر».

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وبين أن «وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لم تقدم الإمكانات أو الدعم لمركز العزل، وهناك تهميش واضح لمركز العزل بسرت». ونوه رئيس مركز العزل بسرت إلى «إصابة أعداد كبيرة من العناصر الطبية والتمريض بمركز العزل بفيروس كورونا أكثر من مرة، ولم تحرك وزارة الصحة ساكنًا».

وتوقف العمل بمصنع الأكسجين بالمركز منذ شهر، رغم علم وزارة الصحة وبلدية سرت وإدارة الأزمة بالوزارة بذلك، حسب الأحول.

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