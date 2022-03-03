مجلس النواب يطالب النائب العام بتحقيق في الاعتداء على وزراء من حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس النواب، اليوم الخميس، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في «الاعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية»، في إشارة إلى وزراء من حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، ووصف المجلس ما حدث بأنه «أعمال إجرامية لا مسؤولة».

وقال المجلس، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إنه «يتابع بقلق ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة «5+5» ومن اعتداء على حرية التنقل».

وفي وقت سابق الخميس، أكدت مصادر محلية في مصراتة وجود اتصالات ووساطات مع قيادات المدينة لإطلاق وزيري الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الزروق، في حكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

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وحمّل بيان مجلس النواب «الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب ويُطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة».

وأضاف البيان إن «ماحدث يؤكد ما سبق أن أعلنه مجلس النواب من تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب». وطلب المجلس من «حكومة الوحدة الوطنية أن تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتُباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد».