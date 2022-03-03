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وزارة النفط: تعليق تصدير الخام «مساس بالأمن القومي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 02:59 مساء
وزارة النفط: تعليق تصدير الخام «مساس بالأمن القومي»
وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)
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وصفت وزارة النفط والغاز، اليوم الخميس، قرار المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف تصدير النفط نظرًا لسوء الأحوال الجوية بأنه «مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي»، مشيرة إلى أن القرار «جاء دون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة».

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم «الأحوال جوية على طول الشريط الساحلي لا تنص على أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية، وذلك بعد الرجوع إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية والتأكد من نشراته الدورية وخصوصًا التي صدرت صباح اليوم».

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وأشارت وزارة النفط والغاز إلى أن «سرعة الرياح لم تتعد الــ20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2.50 متر كأقصى تقدير، الأمر الذي لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل». ولفت البيان إلى أن «مثل هذه الأمور الفنية كانت تعامل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، توقف التصدير بشكل موقت. وأشارت إلى توقف التصدير عبر موانئ البريقة والزويتينة ورأس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة، بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الساحل، حسب البيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلال الفترة الماضية اشتد الصراع على قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول وزير النفط والغاز محمد عون تعليق عمل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية، فيما قالت المؤسسة إنها «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة، ولم يتوقف التلاسن بين الطرفين طيلة الفترات الماضية.

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