بتوقيع الدبيبة.. «الدفاع» تحذر من تحرك التشكيلات العسكرية دون إذن

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة.

جاء ذلك في بلاغ بتاريخ الأول من مارس الجاري، يحمل توقيع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزير الدفاع.

وأشار البلاغ إلى أنه ستصدر الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن.

- الدبيبة يؤكد تناغم موقف الأمم المتحدة بشأن الانتخابات مع أهداف حكومة الوحدة

- الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

وأمس الأربعاء، جدد الدبيبة، موقفه الرافض لتسليم السلطة، مشيرًا إلى أن حكومة باشاغا «لن يكون لها مكان ولن تعمل في الواقع».

واتهم الدبيبة، في كلمة مصورة، رئاسة مجلس النواب بانتهاج «التزوير للتمديد»، وأن أغلبية أعضاء المجلس «رفضوا المشاركة في جلسة الثلاثاء وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات».