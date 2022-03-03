وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا يرفض تكليفه بالمنصب

القاهرة - بوابة الوسط

رفض جمال سالم شعبان، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، تكليفه بهذا المنصب.

وقال شعبان: «لا أتشرف بوجودي في حكومة تجلب الحرب والدمار، وتدخل العاصمة في نفق مظلم، عواقبه قد تكون وخيمة»، حسب كلمة في مقطع فيديو متداول على عدة صفحات ليبية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف أن تشكيل الحكومة في جلسة مجلس النواب الماضية «لم يتسم بالشفافية والنزاهة»، ولم يراع القواعد الإجرائية، معقبًا: «كما شاهدنا تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الرافضة لإجراءات مجلس النواب، مما يدل أنه لا وجود للتشاور مع مجلس الدولة، وهو شريك أساسي وفق الاتفاق السياسي».

وأرجع شعبان رفضه أيضًا إلى «عدم نضوج المشاورات السياسية مع الكيانات الفاعلة في ليبيا «ما يدخل البلاد في نفق مظلم قد تسيل معها دماء الأبريا والشرفاء» وفق قوله.

جلسة مرتقبة لأداء حكومة باشاغا اليمين القانونية

ومن المقرر أن يؤدي باشاغا وتشكيله الحكومي، اليمين القانونية في جلسة مجلس النواب بمقره في طبرق اليوم.

فيما أكدت مصادر محلية داخل مصراتة، إيقاف وزيري الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الزروق، بقوة السلاح، من قبل مجموعة مسلحة، خلال توجههم مع شخصيات أخرى إلى طبرق، وتستمر الاتصالات والوساطات مع قيادات المدينة لإطلاقهما.

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وأمس الأربعاء، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، موقفه الرافض لتسليم السلطة، مشيرًا إلى أن حكومة باشاغا «لن يكون لها مكان ولن تعمل في الواقع».

واتهم الدبيبة، في كلمة مصورة، رئاسة مجلس النواب بانتهاج «التزوير للتمديد»، وأن أغلبية أعضاء المجلس «رفضوا المشاركة في جلسة الثلاثاء وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات».