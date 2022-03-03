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الخارجية تعلن تسهيل عبور 500 مواطن من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 12:39 مساء
الخارجية تعلن تسهيل عبور 500 مواطن من أوكرانيا إلى سلوفاكيا
ليبيون جرى إجلاؤهم من أوكرانيا إلى سلوفاكيا، 3 مارس 2022، (الخارجية)
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسهيل إجراءات عبور نحو 500 مواطن وعائلاتهم من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا؛ حيث وفرت لهم الدعم والمساعدة والخدمات الضرورية، والاطمئنان على سلامتهم تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أن حو 100 مقيم في سلوفاكيا حاليًا، أكدوا رغبتهم في العودة إلى ليبيا، وهناك عدد آخر غادر فنادق الإقامة دون أية معلومة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخميس.

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وقالت إنها تُخلي مسؤوليتها عمن يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام.

وكررت نداءها لجميع الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها، والتواصل مع السفارة هناك لتسهيل عملية خروجهم إلى المعابر الحدودية الآمنة؛ حفاظاً على سلامتهم وعلى أرواحهم.

ليبيون خلال استقلالهم حافلة من أوكرانيا إلى سلوفاكيا.
ليبيون خلال استقلالهم حافلة من أوكرانيا إلى سلوفاكيا.
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