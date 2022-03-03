«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 2.5 متر الخميس.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية ثم جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الخليج وبنغازي.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب على الساحل من بنغازي إلى طبرق، وخفيف الموج على باقي السواحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و14 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
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