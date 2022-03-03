السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والاسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.62 دينار من 4.60 دينار أمس، وفق بيانات المصرف المركزي اليوم.

وبالمثل زاد الاسترليني قرشًا واحدًا مسجلًا 6.19 دينار مقابل 6.18 دينار أمس، في حين تراجع اليورو 3 قروش إلى 5.13 دينار مقابل 5.16 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، فلم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والدينار التونسي اللذين سجلا 1.25 دينار و1.58 دينار على الترتيب، وصعد الريال السعودي قرشًا واحدًا إلى 1.23 دينار من 1.22 دينار أمس.

وخسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلًا 0.32 دينار من 0.33 دينار أمس، واستقر اليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.