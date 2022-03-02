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حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 10:44 مساء
حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إنها سوف تعلن الأسبوع المقبل موعدًا محددًا لبدء مراحل خطوات عودة نازحي مرزق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة عودة نازحي مدينة مرزق، المكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام.

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واستعرضت اللجنة التقدم التي أنجزته في الملف الأمني، الذي يحقق عودة آمنة لأهالي مرزق، حيث جرى تكليف قوة تشرف على تأمين المدينة وبسط الأمن فيها.

وأبدى رئيس اللجنة استعداد الحكومة للبدء في تهيئة المدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، وأيضًا ضرورة تفعيل صندوق إعادة إعمار مدينة مرزق الذي أقره رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي يسهم في عودة الحياة للمدينة.

جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة عودة نازحي مدينة مرزق (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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