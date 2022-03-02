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«الداخلية»: إتلاف 700 كيلو حشيش وكمية من الكوكايين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 09:49 مساء
«الداخلية»: إتلاف 700 كيلو حشيش وكمية من الكوكايين
إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إتلاف نحو 700 كيلو غرام من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة والكوكايين، جرى ضبطها خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أتلف اليوم كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ700 كيلو غرام أو 7 قناطير، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين.

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وبحسب البيان، جرى ذلك بحضور أعضاء من النيابة العامة، وعدد من أعضاء الجهاز.

ومع انتشار تجارة المخدرات، تعلن وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بشكل مستمر، ضبطيات في مناطق متفرقة بالبلاد.

وفي 6 يناير الماضي، ذكر بيان لمكتب النائب العام أن ثمة علاقة بين المجموعات المتهمة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبين المجموعات المتهمة بالإرهاب وغسل الأموال.

إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
إتلاف كميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة والكوكايين، (وزارة الداخلية)
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