مؤسسة النفط: «الخليج العربي» تعاني بسبب شح الميزانيات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة «الخليج العربي» تواجه تحديات ومشكلات بسبب شح ميزانيات قطاع النفط، وأبرزها نقص قطع الغيار لدى الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مساء اليوم الأربعاء، ورئيس لجنة إدارة شركة «الخليج العربي» للنفط صلاح القطراني.

خصص الاجتماع، لاستعراض النشاط العام للشركة ومناقشة سير العمل، والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، والتطرق لبرامج تطوير أعمال الشركة لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته.

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وفي 27 يناير الماضي، تحدث مصطفى صنع الله عن عجز الشركات التابعة لمؤسسة النفط عن القيام بأعمال الصيانة ومشاريع الحفر؛ بسبب الميزانيات المتعثرة، لافتًا إلى أن شركة «مليتة» كادت تتوقف عن الإنتاج جراء ذلك لولا «دعم الشريك الأجنبي».

رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يجتمع رئيس لجنة إدارة شركة «الخليج العربي» للنفط صلاح القطراني (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يجتمع رئيس لجنة إدارة شركة «الخليج العربي» للنفط صلاح القطراني (صفحة المؤسسة على فيسبوك)