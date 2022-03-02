مؤسسة النفط: «الخليج العربي» تعاني بسبب شح الميزانيات...

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة «الخليج العربي» تواجه تحديات ومشكلات بسبب شح ميزانيات قطاع النفط، وأبرزها نقص قطع الغيار لدى الشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مساء اليوم الأربعاء، ورئيس لجنة إدارة شركة «الخليج العربي» للنفط صلاح القطراني.
خصص الاجتماع، لاستعراض النشاط العام للشركة ومناقشة سير العمل، والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، والتطرق لبرامج تطوير أعمال الشركة لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته.
- مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة
وفي 27 يناير الماضي، تحدث مصطفى صنع الله عن عجز الشركات التابعة لمؤسسة النفط عن القيام بأعمال الصيانة ومشاريع الحفر؛ بسبب الميزانيات المتعثرة، لافتًا إلى أن شركة «مليتة» كادت تتوقف عن الإنتاج جراء ذلك لولا «دعم الشريك الأجنبي».
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