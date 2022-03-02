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المجلس البلدي مصراتة ينفي اتخاذ موقف معين مما تشهده الساحة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 09:14 مساء
المجلس البلدي مصراتة ينفي اتخاذ موقف معين مما تشهده الساحة السياسية
مقر المجلس البلدي مصراتة. (أرشفية: صفحة البلدية على فيسبوك)
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نفى المجلس البلدي مصراتة، مساء اليوم الأربعاء، إصدار أي بيان من جانبه «يتخذ موقفًا معينًا مما يجري» من تطورات متسارعة على الساحة السياسية، مؤكدًا تأييده ما يرتضيه الليبيون الشرفاء.

وقال المجلس البلدي مصراتة، في بيان، إنه «يتابع عن كثب الأحداث الجارية على الساحة السياسية المتسارعة، مثله مثل المجالس البلدية ومجالس الحكماء والثوار والنشطاء السياسيون باهتمام بالغ، وننفي صدور بيان عنا يتخذ موقفًا معينًا مما يجري».

وأضاف المجلس البلدي مصراتة أن «ما نؤكد عليه دوما أننا دائمًا وأبدًا مع ما يرتضيه الليبيون الشرفاء، حماة الوطن المحافظين على عرضه وسلامة أراضيه».

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يأتي ذلك على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا إثر تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وكلاهما من مدينة مصراتة.

وستؤدي حكومة باشاغا، غدًا الخميس، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ويقول رئيسها إنه سيمارس مهامه من العاصمة وإن عملية التسليم ستجري بشكل آمن، فيما يرفض الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

وصوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها، مساء أمس الثلاثاء، بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس فتحي باشاغا، التي ضمت ثلاثة نواب و29 وزيرًا وستة وزراء دولة.

لكن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس أعلنا رفضهما هذه الخطوة، معتبرينها أحادية ومخالفة للاتفاق السياسي.

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