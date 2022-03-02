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6 إصابات بفيروس «كورونا» في مركز عزل سرت واستمرار توقف مصنع الأكسجين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 02 مارس 2022, 08:51 مساء
6 إصابات بفيروس «كورونا» في مركز عزل سرت واستمرار توقف مصنع الأكسجين
عناصر طبية في مركز عزل سرت, (الإنترنت)
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أكد مصدر طبي بمركز العزل في سرت، أن المركز يضم حاليًا ست إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، أغلبهم موجود على التنفس الصناعي، ويتابعون من قبل الطاقم الطبي.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المركز يعاني قلة المستلزمات الطبية الاحترازية والأدوية الخاصة والمضادة للفيروس.

- ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت

ولفت إلى توقف مصنع الأكسجين في المركز للشهر الثاني، رغم أنه جديد، لكن هناك خللًا فى إحدى معداته، وذلك بعلم إدارة الأزمة بوزارة الصحة.

وبحسب المصدر، يجلب الأكسجين لمركز العزل سرت، عن طريق سيارات النقل بالإيجار من مصراتة، بقرابة 600 دينار للواحدة.

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