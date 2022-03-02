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المنقوش في سلوفاكيا لمتابعة إجلاء الليبيين من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 01:19 مساء
المنقوش في سلوفاكيا لمتابعة إجلاء الليبيين من أوكرانيا
وزيرة الخارجية والسفير الليبي في سلوفاكيا، 2 مارس 2022، (الخارجية)
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وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى سلوفاكيا، الأربعاء؛ لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين الذين غادروا أوكرانيا، وذلك عبر السفارة هناك.

ووجهت المنقوش بحل المعوقات والصعوبات أمام لجنة الترحيل، مطمئنة أفراد الجالية الليبية أن السفارة ستوفر لهم كل الإمكانات لإعادتهم إلى الوطن بسلام، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المنقوش ستشرف على وصول أول طائرة إجلاء، وعلى متنها نحو 170 مواطنا، على أن تتوالى الدفعات الأخرى تباعا.

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ويوم السبت الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بتأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا؛ تزامنًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت منصة «حكومتنا» أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية، على أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف.

وقبل ذلك، خصصت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا أماكن لتجمع المقيمين هناك من أجل بدء عملية الترحيل، مشيرة إلى أن الموجودين في مدن أوكرانيا الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية، وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.

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