تحذير من احتواء حليب أطفال على جرثومة وبكتيريا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، من احتواء حليب أطفال نوع «سميلاك» الخاص بشركة «آبوتي»، على جرثومة «سالمونيلا»، وبكتيريا «كرونو باكتر ساكازاكي».

وأشارت في تعميم الأربعاء، إلى أن عبوات هذا النوع من الحليب تحمل أرقام تشغيلة تبدأ بأول رقمين من 22 إلى 37، وتاريخ انتهاء صلاحيتها الرابع من يناير، وفق تحذير منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب وإيقاف بيع وتداول الحليب حسب أرقام التشغيلة المحددة.

ونصح قسم اليقظة الدوائية بالوزارة احترازيًا بعدم استعمال الحليب، واللجوء إلى بدائل ذات الاستخدام نفسه بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الصيدلي المختص.

كما دعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية له إن وجدت، عن طريق نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك، الموجود بالمستشفيات والمراكز الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.