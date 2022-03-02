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857 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 11:46 صباحا
857 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 857 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و123 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2740 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 25% من إجمالي 3422 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2565 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالة واحدة في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 495 ألفًا و972 حالة، منها 20 ألفًا و828 حالة نشطة، بينما تعافى 468 ألفًا و868 حالة، وسُجلت 6276 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

 

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