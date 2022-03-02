أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الباردة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس باردا نسبيا، الأربعاء، مع رياح نشطة، على معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ميل الطقس إلى الاعتدال بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المناطق الجبلية، وتسجل ارتفاعا طفيفا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة على معظم المناطق، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر الجمعة على غدامس ومناطق الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.