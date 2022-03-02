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ضبط تشكيل عصابي قتل مواطنا خلال سطو مسلح في وادي الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 08:55 صباحا
ضبط تشكيل عصابي قتل مواطنا خلال سطو مسلح في وادي الشاطئ
مضبوطات عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي في وادي الشاطئ، 1 مارس 2022، (الداخلية)
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ضبط أفراد مركز شرطة ونزريك بمديرية أمن وادي الشاطئ تشكيلا عصابيا قتل مواطنا خلال محاولة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح.

وورد إلى المركز بلاغا بتعرض مواطنين لمطاردة من مجموعة مسلحين ملثمين، خلال استقلالهم سيارة على الطريق العام «الزهراء - ونزريك»، حيث حاولوا الفرار منهم، فأطلقوا النار مما أدى إلى وفاة سائق السيارة وإصابة آخر من المرافقين، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وقبض رجال الأمن على شخصين ضمن التشكيل العصابي، وبحوزتهما بندقية آلية ومسدس ومواد مخدرة، قبل إيقاف المتهم الثالث الملقب بـ«محروقة».

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، واتُخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم أُحيلوا إلى النيابة العامة.

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