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إنزال جوي لقوات روسية على خاركيف شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 08:27 صباحا
إنزال جوي لقوات روسية على خاركيف شرق أوكرانيا
مقاتل أوكراني يطل على ساحة في خاركيف، 1 مارس 2022، (ا ف ب)
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أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قوات روسية محمولة جوّا إنزالا في خاركيف، وهي ثاني كبرى مدن البلاد، وتقع في الشرق قرب الحدود الروسية.

وأكد أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ تلك القوات التي جرى إسقاطها ليل الثلاثاء - الأربعاء، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال الجيش الأوكراني إنّ تلك القوات هاجمت مستشفى محلياً، مؤكدا استمرار المواجهات معها.

وتعرضت خاركيف أمس الثلاثاء، إلى غارات قوية، في ظل محاولات الروس المتواصلة للسيطرة عليها.

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وقصفت الساحة المركزية للمدينة، البالغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضرر مبنى المحافظة الإقليمية.

وأسفر القصف عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية، بينما أودت غارة أخرى على مبنى سكني بحياة ثمانية قتلى إضافة إلى جرح ستة آخرون، بحسب المصدر نفسه.

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