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«مليتة»: إتمام صيانة آبار بحقل الوفاء وزيادة قدرتها الإنتاجية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 01:55 صباحا
«مليتة»: إتمام صيانة آبار بحقل الوفاء وزيادة قدرتها الإنتاجية
حقل الوفاء (صفحة شركة مليتة للنفط والغاز على فيسبوك)
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أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، الثلاثاء، الانتهاء من صيانة إتمام عمليات صيانة للآبار في حقل الوفاء، وإزالة الترسبات الكلسية وإزالة الملح بمواد كيميائية مخففة للبئرين A52 و54A، حيث وصلت القدرة الإنتاجية بعد العملية إلى 2000 برميل نفط يوميًا.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الصيانة تأتي ضمن خطط ومتابعة لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل الوفاء.

- «مليتة» تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية بـ38 ألف برميل نفط يوميا
- شركة مليتة: صيانة بعض المحطات من حقل الوفاء إلى المجمع

وأضافت أنه جرى اختبار البئر A58 على محطات الإنتاج المبكر A58 بقدرة إنتاجية 2470 برميل نفط يوميًا، لافتة إلى أن هذه الأعمال تمت بفضل تعاون الإدارات المعنية، وكل الفرق المساندة لها فى حقل الوفاء.

وتخطط شركة مليتة للنفط والغاز لزيادة قدرتها الإنتاجية بواقع 38 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، وذلك بفضل حفر وربط عدد من الآبار خلال العام الجاري 2022.

وفي 4 يناير الماضي، قال رئيس لجنة إدارة المشغل، البشير عبدالسلام إن الشركة عازمة على تنفيذ العديد من المشاريع لرفع القدرة الإنتاجية منها: مشروع استغلال حقل غاز البوري ومشاريع تركيب ضواغط الغاز بمنصة صبراتة، بالإضافة إلى حفر وربط عدد من الآبار والتي سترفع القدرة الإنتاجية للشركة بحوالي 38 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم.

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