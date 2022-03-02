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شركات برازيلية ترغب في دخول السوق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 01:13 صباحا
شركات برازيلية ترغب في دخول السوق الليبية
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج يلتقي ممثلين عن شركات برازيلية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، يوم الثلاثاء، عدداً من الشركات البرازيلية الراغبة في العمل بليبيا والمشاركة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

ورحّب الوزير بالشركات البرازيلية، مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وإنشاء مناطق حرة وخاصة، بهدف تنشيط تجارة العبور.

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كما ناقش اللقاء بحضور مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية وإدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة آلية دخول الشركات البرازيلية دولة ليبيا، وإتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

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